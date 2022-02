Siracusa, padre e marito violenti allontanati dall'abitazione familiare

Agenti delle Volanti sono intervenuti ieri, in via delle Orchiedeea Siracusa, a seguito della segnalazione di una lite in famiglia tra padre e figlio.

Il padre, un uomo di 52 anni, si è reso responsabile dei reati di violenza nei confronti della moglie e di minacce aggravate nei confronti della stessa e dei figli minori.

L’uomo, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti intervenuti prendendo a calci la volante e, per tali motivi, è stato denunciato anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.