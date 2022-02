Agenti del Commissariato di Pachino, a seguito di indagini, hanno denunciato una donna di 35 anni per il reato di truffa on line.

La stessa, utilizzando una piattaforma on line, aveva messo in vendita un trattore agricolo ma l’acquirente, che aveva versato la cifra di 3.000 euro non ha mai ricevuto la merce acquistata.