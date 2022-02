Covid, positivi in calo nel Ragusano e nessun morto nelle ultime 24 ore

Diminuisce nel Ragusano il numero delle persone positive al Covid e, nelle ultime 24 ore, non si registrano nuovi decessi. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, rimane sempre di 477. I positivi in totale sono 4516: 4412 si trovano in isolamento domiciliare, 73 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria, 21 nella Rsa Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Questo il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: Acate 104, Chiaramonte Gulfi 65, Comiso 395, Giarratana 53, Ispica 271, Modica 765, Monterosso 23, Pozzallo 292, Ragusa 1.035, Santa Croce Camerina 203, Scicli 362, Vittoria 844.