La cantante di Lentini Giovanna Magro seconda classificata al consorso "Chicco Bettinardi"

La cantante di Lentini Giovanna Magro, 28 anni, si è classificata al secondo posto alla XIX edizione del Concorso nazionale “Chicco Bettinardi” per giovani talenti del Jazz italiano che si è tenuto sabato scorso al Milestone Live Club di Piacenza. Giovanna Magro ha interpretato un brano molto intenso di Kenny Wheeler dal titolo “Everybody’s Song But Not My Own”, una ballad poetica come “Peace” di Horace Silver e “Speak Low”, scritta nel 1945 dal grande musicista tedesco Kurt Weill. Per lei un assegno del valore di 600 euro.

NELLA FOTO di Angelo Bardini, Giovanna Magro (a sinistra) con uno dei giurati, la docente di canto Debora Lombardo.