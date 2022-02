Il Modica recupera il match con il Gela, Betta: gara difficile che affronteremo con la giusta determinazione

Allenamento di rifinitura per il Modica Calcio che domani, mercoeldì, al “Vincenzo Barone” ospita il Nuova Città di Gela FC per il recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Promozione.

I rossoblù di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, hanno svolto una seduta di allenamento breve ma intensa che il tecnico Giancarlo Betta ha concluso provando alcune situazioni con palla ferma.

Rientrato definitivamente l'allarme Agodirin che si è allenato regolarmente con il gruppo e domani sarà regolarmente a disposizione del tecnico rossoblù. Domani, al “Vincenzo Barone” che tornerà con una capienza del 75% in palio ci sarà il secondo posto in classifica tra due squadre che hanno a disposizione organici importanti per la categoria.

“Il Gela – commenta a fine allenamento il trainer Giancarlo Betta – è una delle migliori squadre del campionato. Nell'ultima parte del girone di andata ha avuto un calo dovuto soprattutto alle tante squalifiche e a qualche infortunio, ora che ha recuperato tutti gli effettivi è tornato ai livelli delle prime partite. Noi li affronteremo con la giusta determinazione consapevoli delle loro qualità, ma con la certezza che anche noi non siamo da meno. Sarà una bella partita in cui noi vogliamo fare bene e allo stesso tempo ci servirà per capire dove possiamo arrivare in questo finale di stagione dove saremo impegnati su due fronti”.

La sfida tra Modica Calcio e Nuova Città di Gela FC è stata affidata alla direzione del messinese Paolo Lo Surdo, che sarà coadiuvato da Bryan Sanfilippo della sezione arbitrale di Catania e da Franzjoseph Grasso della sezione AIA di Acireale. Calcio d'inizio fissato per le 15.

Per accedere allo stadio è necessario essere in possesso del super green pass e in tribuna oltre a mantenere le distanze di sicurezza bisognerà indossare obbligatoriamente la mascherina Ffp2 per tutta la durata del match.