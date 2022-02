Vittoria, il PD: no al blocco indiscriminato dei trasporti

Il PD di Vittoria, pur comprendendo le ragioni che sono alla base dello sciopero degli autotrasportatori siciliani, che protestano contro l’aumento indiscriminato del prezzo del carburante, esprime forte preoccupazione per le conseguenze che possono derivare alle nostre aziende agricole dal blocco dei trasporti. Questa forma di protesta può infatti provocare danni irreparabili alle nostre aziende agricole e a tutta l’agricoltura della fascia trasformata, poiché il blocco dei trasporti determinerà l’assenza delle nostre aziende e delle nostre merci dai grandi mercati del consumo, con il pericolo dell’ingresso di prodotti ortofrutticoli proveniente dall’estero.

Auspica, pertanto, l’immediata sospensione del blocco dei trasporti con misure straordinarie a sostegno del settore e, a tal fine, invoca l’intervento del Governo con l’apertura di un tavolo di trattative affinché sia scongiurato il pericolo di gravi ed irreparabili conseguenze per le nostre aziende agricole, impegnando le proprie rappresentanze politiche ed amministrative nella battaglia a sostegno e difesa della economia della nostra Città e della Sicilia.

Il Partito Democratico, attraverso il proprio gruppo consiliare, ha già richiesto la convocazione del Consiglio Comunale in merito a questo specifico problema del blocco dei trasporti e della grave crisi del comparto, depositando la proposta di un ordine del giorno da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.