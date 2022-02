Messina in netta ripresa vince ancora: due gol al Monopoli che va ko

Il Messina non si ferma nella striscia positiva e chiude la pratica Monopoli con una vittoria per 2 - 1. Con un gol per tempo i giallorossi hanno avuto la meglio contro una squadra di rango in serie C.

Sugli sviluppi di un corner al 33' spettacolare destro da fuori di Statella e sfera che si insacca alle spalle dell’incolpevole Loria. Nel finale di tempo, gli ospiti provano ad attaccare, ma la retroguardia biancoscudata è attenta e non corre rischi.

Dopo l’intervallo, il Monopoli opera un cambio in attacco, inserendo Borelli per il deludente Starita. Inizio di ripresa, privo di particolari sussulti. Il doppio tentativo portato da Guiebre e Borrelli si infrange sui corpi dei siciliani. In questa fase, sul campo si abbatte un vero e proprio acquazzone, che complica la vita ai calciatori. Adorante raddoppia (18’), sfruttando con freddezza l’errato disimpegno aereo di Guiebre; per il centravanti di Parma si tratta del settimo centro in campionato. Un incredibile autogol di Carillo riapre al 26’ improvvisamente il match. Sono poi venti minuti di passione per il Messina, ma il risultato non cambia sino alla fine.