Un operaio di 53 anni di Agrigento è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto, da un palo della telefonia di circa 8 metri, a Monserrato, frazione della città dei templi. L'uomo con l'elisoccorso è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.