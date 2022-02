Furti di telefonini ai pazienti in ospedale: tre arresti a Trapani

Tre giovani, due trapanesi di 23 e 20 anni e uno di Partinico di 23 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato e dai carabinieri con l'accusa di avere rubato cellulari e oggetti personali ad alcuni pazienti dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. I furti sono verificato lo scorso 15 febbraio.

Un paziente ricoverato nel reparto di cardiologia attorno alle cinque del mattino si è trovato nella stanza due giovani che rovistavano nei cassetti e nell'armadietto. L'uomo ha messo in fuga i due ragazzi ma ha notato che era sparito il cellulare. Subito è scattato l'allarme al 112. Carabinieri e polizia si sono mezzi a caccia dei giovani che erano riusciti a derubate altri pazienti. Due sono stati bloccati in via Cosenza, strada vicino all'ospedale.

Il terzo ha trovato rifugio in un condominio. La refurtiva è stata ritrovata. II gip ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.