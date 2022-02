Modica, "La pazza di Chaillot" in scena al Teatro Garibaldi sabato 26 e domenica 27

Al Teatro Garibaldi di Modica in scena una commedia fantastica, “folle, ecologica, poetica ed ingenua”, come la definisce lo stesso regista Franco Però. Sabato 26 ore 21 e domenica 27 febbraio ore 18,30 va in scena “La pazza di Chaillot”, opera di Jean Giraudoux, adattamento di Letizia Russo, con Manuela Mandracchia e Giovanni Crippa, splendidi e pluripremiati attori. E’ una favola tragicomica scritta nel 1943 da Jean Giraudoux, che affronta in maniera lungimirante e quasi profetica tematiche attuali come quelle ecologiche. In scena, oltre ai protagonisti Mandracchia e Crippa, anche un nutrito cast composto da Giulio Cancelli, Evelyn Fama, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Mauro Malinverno, Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Zoe Pernici, Miriam Podgomik, Davide Rossi.