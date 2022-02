Recupero di Promozione, Modica a valanga (6 a 1) sul Gela: quattro reti di Genovese, in gol anche Kebbhe e Agodirin

Modica Calcio 6

Nuova Città di Gela FC 1

Marcatori: pt 16' Genovese, 18' Kebbeh, 25' Genovese, 31' Genovese, 33' Messina, st 5' Agodirin, 16' Genovese

Modica Calcio: Incatasciato, Misso, Butera, Misseri (42'st Caruso), Vindigni, La Cognata,Genovese (38' st Abbate), Gatto, Agodirin (20' st Tripoli),Carpinteri (17' st Pitino), Kebbeh (24' st Drago). A Disp: Incorvaia, Basile, Pellegrino, Colombo. All. Giancarlo Betta.

Nuova Città di Gela FC: Pizzardi, Romano, Spatola (26' st Alma), Ruscica (7'st Gradito), Campanaro, Wally, Ascia, Tomaino, Scerra (26' st Navanzino), Iannizzotto (26' Ferlito), Messina. A Disp: Di Vara, Greco, Di Pasquale, Sammartino, Alabiso. All. Francesco Evola.

Arbitro: Paolo Lo Surdo di Messina.

Assistenti: Bryan Sanfilippo di Catania e Franzjoseph Grasso di Acireale.

La valanga Modica Calcio si abbatte sul malcapitato Gela FC. I rossoblu di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, “spazzano” via la formazione nissena nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Promozione e riconquistano la seconda posizione in classifica.

Mattatore della giornata Paolo Genovese (nella foto) autore di una quaterna, ma tutta la squadra ha giocato ad alti livelli costruendo azioni da rete in serie sottolineate dagli applausi del pubblico in tribuna.

Gara praticamente a senso unico quella del “Vincenzo Barone” con i rossoblù che appena alzano i ritmi mettono in difficoltà la “macchinosa” difesa giallonera.

A partire meglio però sono i gialloneri ospiti che dopo appena 40” dal calcio d'inizio vanno in gol con Scerra, ma il direttore di gara su segnalazione del secondo assistente annulla per un fuorigioco dello stesso attaccante gelese.

Scampato il pericolo il Modica Calcio mette il “turbo” e dopo aver fallito una buona occasione da rete al 10' con un tiro di Misseri ribattuto da un difensore al 16' passa in vantaggio. Agodirin sfrutta esperienza e potenza fisica per servire Genovese che con un tiro angolato batte per la prima volta Pizzardi. Il Gela accusa il colpo e il Modica piazza l'uno due micidiale che indirizza la partita.

Al 18' Agodirin fa a sportellate con Wally e lascia campo a Kebbeh che su cross dalla destra aggancia e batte ancora Pizzardi.

Al 25' arriva il terzo gol. Azione in velocità sull'asse Butera, Kebbeh, Carpinteri con quest'ultimo che entra in area dalla sinistra e crossa basso sul secondo palo dove Genovese si fa trovare pronto all'appuntamento al tiro che s'infila alle spalle di Pizzardi.

Il Gela è in balia dei rossoblù di Giancarlo Betta. Al 31' arriva il poker. Butera serve in verticale Agodirin che con un passaggio no – look chiude il triangolo con il “motorino” rossoblù che dal fondo crossa basso al centro, dove Genovese con un colpo di tacco devia in rete.

Il Gela FC finalmente si scuote e approfittando di un leggero calo di tensione dei padroni di casa al 33' trova il gol con Messina che dal limite lascia partire un bel tiro sul quale nulla può Incatasciato.

Si va così al riposo con il Modica avanti per 4 – 1.

Nel secondo tempo è sempre il Modica a menare le danze e al 5' arriva il meritato gol di Agodirin. Genovese sulla destra serve Gatto che entra in area e crossa sul secondo palo dove l'attaccante nigeriano da pochi passi mette in rete.

Al 12' si fa vedere in avanti il Gela, con Romano che dalla trequarti fa partire un cross che diventa un tiro che Incatasciato alza in angolo.

Dopo aver fallito di poco il gol con un colpo di testa di Kebbeh al 14', al 16' arriva la sesta marcatura dei modicani. Musso in proiezione offensiva sulla destra mette al centro per Kebbeh che controlla e serve Genovese che non ha difficoltà a insaccare.

Poi la girandola delle sostituzioni e il Modica che tira i remi in barca e punta a fare possesso. Al 36' Gatto serve Genovese che allarga per Tripoli, l'attaccante rossoblù entra in area e tira con Pizzardi che respinge in uscita. Poi il fischio finale con il Modica Calcio che esce tra gli applausi meritati del pubblico presente al “Barone”.

“Il Gela è un'ottima squadra – dichiara a fine partita Giancarlo Betta - e non è questo risultato che cambia le cose. Oggi sono incappati in una giornata così, hanno preso subito gol e per la voglia di recuperare ci hanno concesso degli spazi in cui noi siamo bravi a fare delle giocate importanti. Noi oggi abbiamo fatto una grande prestazione soprattutto nel primo tempo. Spesso – continua – abbiamo fatto delle buone prestazioni ma non abbiamo concretizzato le azioni da gol create, invece ora riusciamo a concretizzare e in questo senso Agodirin ci sta dando la possibilità di muoverci bene in avanti. Ora godiamoci questa vittoria e da venerdì testa al Canicattini perchè domenica ci aspetta una partita difficile”.