Asp di Ragusa, raggiunto un milione di tamponi

L'Azienda Sanitaria di Ragusa ha superato il milione di tamponi, per l'esattezza 258294 molecolari, 38215 sierologici e 705881 rapidi, per un totale complessivo di 1.002.390. Un traguardo significativo che rende l'idea di come l'Azienda Sanitaria ha monitorato l'accertamento dei positivi durante tutta le fasi della pandemia. Infatti, i dati si riferiscono al periodo che va dall'inizio della pandemia a oggi.

Giorno per giorno l'ASP di Ragusa ha fornito il bollettino giornaliero dei tamponi effettuati e dei positivi presenti nel territorio della provincia declinandoli per comune e altresì, il numero dei ricoverati, nelle strutture ospedaliere insieme ai guariti.

Da ieri, sul sito e la pagina di Facebook dell'ASP è stato pubblicato un tutorial che spiega, passo dopo passo, come consultare il servizio di visione tamponi online all'interno dei nuovi servizi online dell'ASP di Ragusa.

"Stiamo cercando di rendere semplice l'accesso ai nostri servizi - ha sottolineato il direttore generale, Angelo Aliquò, ci avviciniamo alle esigenze e alle richieste dell'utenza semplificando i percorsi arricchendo l'offerta dei nostri servizi online. Abbiamo iniziato con la scelta del Medico di famiglia e stiamo continuando a implementare la nostra piattaforma".