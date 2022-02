Premio Letterario del Centro Lunigianese di Studi Danteschi al modicano Domenico Pisana

Premio alla carriera al Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana. Ad assegnarlo è stato il Centro Lunigianese di Studi Danteschi nell’ambito della XIV Edizione del “Premio Internazionale di Letteratura per la Pace Universale “Frate Ilaro del Corvo”.

La commissione, composta da Giuseppe Benelli, Presidente dell’Accademia Lunigianese di Scienze ‘G. Capellini’, da Hafez Haidar, Direttore del Premio e docente dell’Università di Pavia, Francesco Corsi della Casa Editrice ‘Artingenio’, Alessia Curadini, Direttore del Museo ‘Casa di Dante in Lunigiana’, Bruna Gambini del Circolo Culturale ‘Il Porticciolo’ e Mirco Manuguerra, Presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, aveva già deliberato la decisione il 15 dicembre del 2021, e in questi giorni ha inviato il Premio all’interessato.

Il bando prevedeva un Primo Premio in denaro per silloge poetica edita, un Primo premio in denaro per poesia singola edita o inedita, un Premio alla carriera con Medaglia d’oro e un Premio speciale alla cultura con Medaglia d’oro. Domenico Pisana è stato insignito della Medaglia d’oro con pergamena. Questa la motivazione: “Per l’impegno di professore di Religione, sempre condotto nell’affermazione dei Valori Universali della cultura cristiana, e per l’opera poetica, ugualmente tesa a fissare nelle menti disorientate di oggi i principi etici del vivere comune”.