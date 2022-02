Ultimato il porto turistico di Castellammare del Golfo

Domani, giovedì 24 febbraio, alle ore 11.30 il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si recherà in visita al cantiere ultimato del nuovo porto turistico di Castellammare del Golfo. Ad accompagnarlo l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

L’opera, finanziata dall’assessorato regionale alle Infrastrutture per oltre 14 milioni di euro, era rimasta incompiuta per circa un decennio e oggi ha visto la realizzazione della nuova banchina da 400 metri, di un piazzale attrezzato con edifici destinati ai servizi portuali, nonché la riqualificazione del waterfront di piazza Castello, cuore del borgo marinaro.

Sul posto saranno presenti anche gli assessori regionali alle Attività produttive, Mimmo Turano, e all'Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, i parlamentari nazionali e regionali del Trapanese, il sindaco di Castellammare Nicolò Rizzo e i primi cittadini del comprensorio, il prefetto di Trapani, autorità civili e militari.