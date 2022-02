Modica, Tac dell'ospedale guasta: documento-denuncia

Intervento di Maurizio Villaggio, componente della segreteria dell'europarlamentare Francesca Donato sui disservizi derivanti dai periodici guasti della Tac dell'Ospedale Maggiore di Modica. "Questo è inaccettabile - afferma Villaggio - abbiamo inviato una nota all'ASP di Ragusa e, per conoscenza, al Prefetto di Ragusa, affinchè il servizio – essenziale per l'utenza – venga riattivato e, qualora ricorrano le condizioni, si revochi alla ditta incaricata il contratto di manuntezione. Si tratta di soldi pubblici che vengono pagati dai contribuenti del comprensorio modicano per un servizio che non funziona come dovrebbe. Il nostro auspicio è che il problema venga risolto defintivamente e nel più breve tempo possibile. Diversamente, saremo costretti a percorrere ogni via, politica o legale, per far si che l'utenza possa usufruire di un servizio funzionante ed efficiente".