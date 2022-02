Siracusa, sequestrate sette dosi di crack nascoste in piazza Santa Lucia

Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti, agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato, in piazza Santa Lucia a Siracusa, 7 dosi di crack nascoste ai piedi di un albero.

Inoltre durante un controllo su strada, in viale Scala Greca, gli agenti delle Volanti hanno segnalato, alla competente Autorità Amministrativa, un giovane di 28 anni trovato in possesso di 0,7 grammi di marijuana.

Lo stesso è stato, altresì, sanzionato poiché privo di patente di guida mai conseguita e privo di copertura assicurativa.