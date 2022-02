Augusta, rientra in Italia da clandestino: bloccato

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un egiziano di 22 anni per il reato di rientro illegale nel territorio nazionale.

Il giovane fa parte di un gruppo di 331 migranti soccorsi nelle acque dello Ionio dalla nave “U. Diciotti” mentre, a bordo di una imbarcazione, si dirigevano verso le nostre acque territoriali.

Sbarcato nel porto di Augusta il 23 febbraio, l’egiziano, a seguito degli accertamenti esperiti, è risultato destinatario del decreto dii respingimento del Questore di Siracusa emesso il 7 ottobre scorso con divieto di rientro in Italia entro tre anni. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la liberazione dell’arrestato che è stato posto in quarantena.