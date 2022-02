Apertura abusiva, denunciato a Noto gestore di un impianto sportivo

Nel primo pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 41 anni per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Lo stesso, titolare di licenza di Pubblica Sicurezza, in occasione di alcuni incontri di calcio, consentiva l’accesso al pubblico all’interno dello stadio di calcio senza aver osservato le prescrizioni imposte dall’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica.

In particolare, con nota formale dei vigili del fuoco del 30 settembre 2021, l’attività dell’impianto sportivo era stata sospesa per inadempienza alle norme di sicurezza legate agli obblighi gestionali e di manutenzione, ma nonostante ciò il titolare della licenza consentiva ugualmente la disputa di ben quattro partite nei mesi di ottobre e novembre 2021.