Sortino, botte alla convivente e al nonno: 35 enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Sortino hanno arrestato un pregiudicato 35enne del luogo, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Siracusa. L’uomo nel mese di gennaio scorso era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della convivente e del nonno, intervenuto per sedare la lite. Per questi fatti era stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma circa una settimana fa era stato arrestato dai Carabinieri per evasione in quanto era scattato l’allarme del braccialetto. L’uomo veniva rintracciato in giro in paese e ricollocato ai domiciliari.

A seguito di ciò l’Autorità Giudiziaria aretusea ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la Casa di Reclusione di Cavadonna.