Chiavi dimenticate in auto rubate per compiere furti: arrestato a Siracusa

la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare con la quale il Gip del Tribunale di Siracusa, in pari data, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha disposto nei confronti di un uomo, classe 1961, pregiudicato, la misura cautelare degli arresti domiciliari e nei confronti della sua compagna di 45 anni, l’obbligo di presentazione alla P.G., entrambi residenti a Siracusa, ritenuti responsabili, di diversi episodi di furto, tentati e consumati, su autovetture e in abitazioni.

Nello specifico, entrambi sono indiziati, in concorso, di un episodio di furto, mentre l’uomo è ritenuto responsabile di altri tre episodi delittuosi, commessi a Siracusa e ad Avola, dal luglio 2021 al gennaio 2022.

L’indagine ha ad oggetto alcuni episodi di furto commessi negli ultimi mesi a Siracusa e provincia, ai danni di abitazioni ed autovetture.

Il modus operandi era analogo in tutti gli episodi: l’uomo, in un caso insieme alla sua compagna, si impossessava delle chiavi delle abitazioni delle vittime, asportandole dai veicoli parcheggiati sulla pubblica via e poi metteva a segno i colpi nelle abitazioni, approfittando dell’assenza dei proprietari, sottraendo monili in oro, gioielli, denaro e materiale informatico di valore.

Le articolate indagini avviate dalla Squadra Mobile, attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza ed altri accertamenti, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico della coppia, determinando la locale Procura della Repubblica a richiedere il provvedimento cautelare per i reati commessi dai due soggetti.

Pertanto, nella giornata scorsa, personale della Squadra Mobile ha rintracciato l’uomo che, al termine delle incombenze di rito, è stato sottoposto ai domiciliari, mentre alla sua compagna è stata notificata la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g.