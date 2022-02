Piano sanitario regionale, Modica e Vittoria "ridimensionate" dalle scelte dell'Asp

Le delegazioni del sindacato pensionati di Cgil, Fnp Cisl e Uil, hanno incontrato il Direttore generale dell’ASP Ragusa, Angelo Aliquò, per esaminare la relazione consegnata dall’azienda sanitaria alla VI Commissione ARS per la programmazione degli interventi da inserire nei fondi del Pnrr. Da un primo esame della relazione predisposta dall'Asp di Ragusa emerge un forte ridimensionamento dell'offerta sanitaria a Modica e Vittoria a favore di Ragusa che, in termini pratici, assorbirà la maggior parte dei finanziamenti per rimettere in funzione l'ospedale Civile e il Maria Paternò Arezzo. Se a questo si aggiunge il completamento del Giovanni Paolo II ( ci sono quaranta milioni di euro a disposizione) è lecito attendersi una riduzione progressiva dei servizi al "Maggiore" di Modica e al "Guzzardi" di Vittoria per andare a concentrare tutto sui presìdi sanitari di Ragusa. Un impoverimento di offerta sanitaria nell'hinterland modicano e in quello vittoriese. Tra l'altro, per realizzare a Modica la cosìddetta "Casa di comunità" (solo un poliambulatorio più grande di quello attuale) bisognerà sacrificare un istituto scolastico. Per rendersi conto dei giustificati timori dell'utenza modicana e di quella vittoriese, basterà leggere la relazione dell'Asp sulla quale si sono trovati d'accordo, senza alcuna perplessità e senza muovere alcun rilievo, i rappresentanti provinciali di Cgil, Cisl e Uil pensionati.

“Abbiamo, innanzitutto, apprezzato lo spirito di condivisione del Direttore generale – dicono i sindacalisti – un metodo che, come più volte richiesto dal sindacato, è l’unico che può portare risultati utili per l’assistenza agli anziani, ai disabili e ai non-autosufficienti. Quanto proposto dall’ASP riteniamo rispecchi le necessità del nostro territorio: i tre ospedali di Comunità, le nove Case della Comunità e le tre Centrali Operative Territoriali riescono ad assicurare copertura a tutti i 12 comuni della nostra provincia”. Senza dubbio lodevoli gli obiettivi a favore delle fasce più deboli della popolazione. Anche a Modica, ad esempio, esiste l'ex ospedale San Martino che, con una adeguata ristrutturazione, avrebbe potuto ospitare la Casa di comunità o un presidio più qualificato. Ecco, comunque, quello che prevede la relazione dell'Asp inviata alla Commissione Ars:

Gli ospedali di Comunità, strutture sanitarie di ricovero breve, saranno realizzati al “Regina Margherita” di Comiso con una dotazione di 40 posti letto, al “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa con 40 posti letto e al “Busacca” di Scicli con altri 40 posti letto.

Le Case di Comunità indicate nella relazione sono quella di Chiaramonte, Monterosso Almo, Giarratana, Santa Croce Camerina, Ispica, Acate e Vittoria dove verranno ristrutturati i relativi poliambulatori già esistenti. A Modica verrà realizzato nell’ex scuola media “Giovanni XXIII” e a Pozzallo è in corso di realizzazione.

Le tre Centrali Operative Territoriali, infine, saranno allestite nei locali dell’ex Ospedale Civile di Ragusa dove sono già stati avviati i lavori che si concluderanno entro il prossimo mese di marzo.