Caro gasolio e protesta degli autotrasportatori, iniziative della Lega Sicilia

Mercoledì prossimo incontro tra il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli e il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. "Saranno pianificati - afferma Minardo in una nota - una serie di ulteriori interventi che contrastino rapidamente il "caro gasolio". Ci saranno anche i rappresentanti siciliani degli autotrasportatori e una delegazione dei deputati della Lega Sicilia all'ARS. Le Lega è pronta ad inserire un emendamento nel Decreto Energia, compensativo dei danni che stanno subendo le imprese e i lavoratori dell'autotrasporto su gomma e che renda ancora più affidaci le misure già previste. Con un ulteriore contributo per le cosiddette "autostrade del mare" e un calmierante del costo del carburante per dare un altro segnale concreto in questa situazione straordinaria e molto difficile. A seguire la Lega intende definire in sede governativa e parlamentare le questioni dei costi minimi e degli abusi della subvezione in maniera da dare risposte strutturali al tema delle regole dell'autotrasporto e anche di questo parlerò con Morelli. La Lega Sicilia in questo modo si fa carico delle giustissime istanze degli autotrasportatori siciliani che hanno difficoltà maggiori degli altri legate alla nostra situazione geografica; lo facciamo senza aizzare nessuno anche perché le strumentalizzazioni e istigazioni a fini elettorali sono, in questo momento, tanto inutili quanto dannose. Per quello che riguarda la Regione Siciliana dopo l'annuncio mi aspetto che i 10 milioni di euro di competenza regionale siano immediatamente disponibili; su questo il gruppo parlamentare della Lega all'ARS è al lavoro con alcune proposte specifiche e sta già incalzando l'esecutivo in maniera che si passi subito dalle parole ai fatti".