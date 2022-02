Covid, contagi in calo nel Ragusano ma altri 2 morti

Altri due morti per Covid nel Ragusano. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore: si tratta di: una donna di 55 anni di Ragusa, vaccinata con 2 dosi e di un uomo di 66 anni di Pozzallo, vaccinato con 3 dosi ma con altre patologie. I morti salgono a 481 dall'inizio della pandemia. Positivi, nel report Asp del 24 febbraio, ancora in calo. Sono 4382: 4292 in isolamento domiciliare, 66 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, e Vittoria, 25 nella Rsa del Paternò Arezzo. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 100, Chiaramonte Gulfi 58, Comiso 414, Giarratana 50, Ispica 267, Modica 742, Monterosso Almo 28, Pozzallo 327, Ragusa 983, Santa Croce Camerina 197, Scicli 332, Vittoria 793.