Barlume di speranza per il rilancio dell'ospedale 'Trigona' di Noto

Qualche giorno fa ho chiesto al Presidente della Commissione salute all'Ars di convocare una speciale audizione sulle criticità del Trigona di Noto. Ebbene oggi c'è stata e insieme al sindaco di Noto, Corrado Figura e al presidente del consiglio comunale, Pietro Rosa è stata presentata la ricetta per fare del Trigona un ospedale di punta della zona sud della provincia siracusana. Un piano che prevede il mantenimento dei reparti in uso e possa aprirne di nuovi. È chiaro che proponendo l'apertura di medicina e chirurgia, della lungodegenza o del reparto di riabilitazione, è evidente che chiediamo anche l'ampliamento della pianta organica e della strumentazione necessaria a garantire standard più efficienti. Mi conforta l'apprezzamento dell'Assessore Razza e della deputazione presente oggi in Commissione. Reputo che la proposta sia sensata e strategica, per un territorio attualmente critico dal punto di vista sanitario. Per il Trigona di Noto abbiamo le idee chiare. Siamo solo all'inizio". Lo afferma la deputata di Forza Italia all'Ars, Daniela Ternullo.