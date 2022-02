Floridia da 4 anni senza il Carnevale: i carristi rinviano evento al 2023

Floridia senza Carnevale da 4 anni. Tecnology Revolution è stato l'ultimo carro allegorico che ha vinto a Floridia il Carnevale del 2018 realizzato dall'Associazione Metediflo. "Floridia negli anni è stata una città che attirava tanta gente proveniente dall'intera provincia per il Carnevale Floridiano. Negli ultimi due anni c'è stata la pandemia, ma re Burlone manca oramai da 4 anni". Parole di tanti ragazzi e ragazze che in passato hanno lavorato per allestire i carri allegorici in cartapesta ed organizzare i gruppi mascherati. " La nostra speranza - dicono - è quella di liberarci del covid e che l'amministrazione Carianni farà di nuovo rinascere questa antica tradizione. Aspetteremo con la passione di sempre il 2023 per un Carnevale con i fiocchi".

Leandro Messina