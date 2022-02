Amap a Bagheria, nessuna irregolarità sulle bollette dell'acqua

L'Amap interviene con una nota "in seguito a numerose richieste di chiarimento giunte da cittadini con utenze del servizio idrico nel Comune di Bagheria", precisando che "le recenti fatture recapitate a tutti i cittadini, ai condomini e alle imprese di quel comune fanno riferimento al periodo successivo al 17 giugno 2021, data di sottoscrizione del Contratto di Servizio fra Amap e Amministrazione comunale".

"Poiché - prosegue la nota - si è appreso di fatture emesse dal precedente gestore del servizio che sarebbero relative anche a periodi successivi al 17 giugno, si invitano i cittadini a rivolgersi a tale gestore per la rettifica di queste ultime fatture. Si ritiene utile sottolineare che le date di subentro fra vecchia e nuova gestione sono state concordate fra l'AMAP e il Comune soprattutto per garantire la continuità di tutti i servizi senza soluzione di continuità". L'Azienda "ricorda, infine, agli utenti di Bagheria - conclude la nota - che una volta divenuti clienti di Amap, hanno la possibilità di accedere a tutti i servizi online forniti dall'azienda, accedendo tramite la App MyAmap da installare sul proprio smartphone iOS o Android oppure registrandosi allo sportello online sul sito www.amapspa.it/bagheria".