Terremoto di magnitudo 3.5 a Siracusa: la scossa avvertita pure ad Augusta

La terra trema ma fortunatamente non si sono registrati danni. Una scossa di terremoto è stata registrata la scorsa notte a largo di Siracusa. I sismografi dell'Ingv l'hanno registrata alle 22,54 con magnitudo 3.5. L'epicentro a 55 chilometri a est di Siracusa con una profondità ipocentrale di 14 chilometri.

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione lungo la fascia costiera ionica, con maggiore intensità proprio nel comune di Siracusa, mettendo pure in allarme gli abitanti di Priolo ed Augusta. Qualche chiamata al centralino dei vigili del fuoco, ma dalle prime verifiche il terremoto non avrebbe provocato danni a persone o cose.

La scossa della scorsa notte è correlabile a quella di domenica, con le faglie tettoniche che costituiscono la cosiddetta Scarpata Ibleo-Maltese.