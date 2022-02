Floridia, iniziati lavori sulla Statale 124: disagi verso la conclusione (VIDEO)

Ultimi giorni di disagi per gli automobilisti di Floridia costretti a percorsi alternativi per entrare in città per la chiusura di un tratto della strada Statale 124, alla periferia del paese. E' stato lo stesso sindaco, Marco Carianni, questa mattina con un video messaggio ad informare i suoi concittadini, che i lavori sono appena iniziati. "Si farà la scarificazione del vecchio manto stradale e poi subito il nuovo asfalto che consentirà la fruizione della strada", ha detto il sindaco. "Subito dopo ci occuperemo della rotatoria in ingresso della città, apportando delle migliorie", ha concluso Carianni.