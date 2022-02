Alla guida di un'auto senza patente: denunciato ad Adrano

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo di 27 anni per guida senza patente, recidivo nel biennio.

L’uomo, un adranita che annovera diversi precedenti di polizia, è stato controllato in contrada Milia, mentre si trovava a bordo di un’autovettura Lancia Y.

All’atto del controllo dei documenti, i poliziotti si accorgevano che il giovane era sprovvisto della necessaria patente prevista per la guida del veicolo. Inoltre, attraverso l’esame dei dati memorizzati nell’archivio elettronico consultabile dalle forze di polizia, emergeva che lo stesso giovane era stato già denunciato per la medesima violazione nello scorso mese di Agosto.