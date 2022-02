Lions Club Siracusa Aretusa, Rosy Pellegrino nuovo presidente

Il Club Lions Siracusa Aretusa ha tenuto l’assemblea annuale dei soci svoltasi in presenza all’Hotel Panorama di Siracusa. Il Presidente in carica Salvatore Bonanno ha illustrato ai soci lo stato delle attività in corso che

in questi mesi hanno visto impegnati i soci del Club. Nella stessa serata si è proceduto al rinnovo delle cariche del nuovo consiglio direttivo per l’anno sociale 2022/23, che risulta così composto: Past Presidente: Salvo Bonanno - Presidente Rosy Pellegrino (nella foto) - Primo vicepresidente: Pietro Durante - Secondo vicepresidente Sipala Egizia - Segretario: Tiziana Vitanza - Tesoriere: Cettina Ossino - Cerimoniere: Elisabetta Mariani - Presidente comitato soci: Valeria Rubino - Consigliere: Sebastiano Brocca.