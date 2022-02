Il Rotary di Pachino dona due tablet all'Istituto 'Bartolo' per didattica a distanza

Il Rotary club di Pachino, in collaborazione con l’Agenzia Governativa USAID, ha donato 2 tablet all’Istituto Superiore "Michelangelo Bartolo". L’iniziativa è stata possibile grazie allo stanziamento di risorse da parte della Usaid e della Rotary Foundation, che da qualche anno collabora con i tredici distretti italiani del Rotary, tra cui quello 2110 di Sicilia e Malta guidato dal Governatore Gaetano De Bernardis.

Il Rotary club di Pachino, nelle persone del Presidente Antonio Aruta e della Segretaria Lucia Amato, ha donato all’Istituto due tablet Samsung da utilizzare per la didattica a distanza (Dad) e per altre esigenze educative in generale.

Il Dirigente Scolastico Antonio Boschetti, esprimendo profonda gratitudine per il dono ricevuto, ha precisato che i device saranno inseriti, fin da subito, nella disponibilità della strumentazione che la scuola concede in comodato d'uso gratuito agli studenti meno abbienti che non dispongono di tali dispositivi, utili e indispensabili soprattutto per la didattica a distanza. Il Dirigente e la prof.ssa Savarino, in quanto docente dell’Istituto e socia del Rotary Club Pachino, hanno precisato che i due tablet saranno messi a disposizione uno per gli alunni del Liceo e l’altro per quelli dell’Itis, in modo da garantire un uguale servizio ai due indirizzi dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico ha vivamente ringraziato il Presidente e il Rotary Club di Pachino e manifestato vivo apprezzamento per la continua e costante presenza dello stesso nel corso degli anni come stakeholder della scuola con attività di promozione culturale, di tutela e di potenziamento del diritto all’istruzione. Un impegno - come ha sottolineato - intensificato negli ultimi anni in concomitanza con la pandemia da Covid 19.

Il DS ha ricordato che il Rotary è stato tra i promotori del progetto PON sulle edicole votive, ha curato la realizzazione delle colonnine per la sanificazione delle mani donate alla scuola, oltre al concorso per la realizzazione di video e testi, in collaborazione con la Good New Agency, che ha avuto grande partecipazione tra gli studenti proprio lo scorso anno scolastico, in piena pandemia.