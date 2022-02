Palermo, in Fiera nascerà un Centro congressi

Una grande sala con quattromila posti a sedere e numerosi spazi modulabili per ospitare eventi di ogni dimensione e attività simultanee.

E' il progetto del centro congressi che sarà realizzato a Palermo, voluto e finanziato dal governo Musumeci, nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.

egione siciliana dopo che questa mattina a Palazzo Orleans è stato presentato lo studio di fattibilità realizzato dal raggruppamento di professionisti che vede come società capofila la F&M Ingegneria di Mirano, in provincia di Venezia (insieme a Metroarea di Trieste e StudioFra di Catania), che si è aggiudicato la gara per i servizi di progettazione. Per l'esecuzione dei lavori nel suo complesso il governo regionale ha già stanziato quindici milioni di euro.

Presenti all'incontro con i giornalisti il presidente della Regione Nello Musumeci ed il sindaco di Palermo Leoluca Orlando con l'assessore ai Lavori pubblici Maria Prestigiacomo, il ceo della F&M Ingegneria Sandro Favero, Giulio Paladini della Metroarea, Fabrizio Russo dello Studio Fra architettura e il dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico Salvo Lizzio. «Una città come Palermo - ha detto Musumeci - non può non avere un Centro congressi di grande prestigio, adeguato a introdurre il capoluogo regionale nel circuito internazionale di questo segmento turistico. Quella messa in campo è una concreta opera di collaborazione tra Regione e Comune per trasformare il luogo simbolo dei vaccini a luogo simbolo della rinascita culturale di una città». «L'amministrazione comunale - ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - è tornata a essere proprietaria di quest'area in anni recenti e l'ha subito messa a disposizione per affrontare l'emergenza della pandemia con il primo hub nazionale per quanto riguardava i tamponi e poi per la somministrazione dei vaccini. E' un momento importante per la vita della città e ho proposto al presidente Musumeci di creare sin da subito un Tavolo congiunto Comune-Regione per seguire passo dopo passo l'avanzamento del progetto che diventa un'occasione di grande riqualificazione urbana».