Vittoria, confronto tra il Comune e l'Istituto case popolari

L’assessore alle emergenze abitative di Vittioria, Giuseppe Fiorellini, ha incontrato a Ragusa, il presidente dello Iacp Salvatore Mallia (nella foto)per pianificare una serie di attività attinenti alla definizione dei rapporti tra i due Enti e affrontare il tema del rientro della morosità di alcuni assegnatari vittoriesi non in regola con i pagamenti. L’obiettivo è quello di rientrare con le somme e permettere, all’Istituto Autonomo Case popolari di poter procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili nel territorio comunale. L’incontro è servito anche per gettare le basi per una proficua collaborazione nell’interesse della collettività.

“Questa nuova Amministrazione ha voluto nuovamente tessere i rapporti con l’Istituto Autonomo Case popolari per cercare di sistemare, da un lato le pendenze pregresse, dall’alto di avviare un proficuo rapporto di collaborazione per quanto riguarda l’emergenza abitativa in città”- ha dichiarato l’assessore Giuseppe Fiorellini.