Calcio di Promozione, il Modica in trasferta a Canicattini dopo la goleada nel recupero con il Gela

Dopo il giorno di riposo concesso da mister Betta dopo il roboante successo ottenuto mercoledì contro il Nuova Città di Gela nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Promozione, il Modica Calcio di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, nel pomeriggio è tornato al “Vincenzo Barone” per sostenere una seduta di allenamento in vista della trasferta di Canicattini, dove i rossoblù della Contea, domenica saranno di scena contro i “canarini” di casa già incontrati nella gara di andata degli ottavi di Coppa Italia.

Rientrato in gruppo Gaspare Pellegrino, che per via di un piccolo problema fisico, mercoledì contro il Gela è stato tenuto precauzionalmente in panchina dal tecnico modicano. Per la trasferta di domenica, invece, ci saranno da valutare le condizioni di Carpinteri che ha accusato un problema muscolare e solo nelle prossime ore dopo gli esami strumentali si capirà l'entità del suo infortunio.

Sabato mattina, Betta farà svolgere ai suoi atleti una seduta di rifinitura e subito dopo valutate le condizioni di tutta la rosa diramerà la lista dei convocati per la gara di campionato di domenica.

Modica Calcio e Città di Canicattini, si ritroveranno poi di fronte anche mercoledì prossimo per il ritorno della gara di Coppa Italia al “Vincenzo Barone”. Kebbeh e compagni in quel caso partiranno dal 5 – 1 dell'andata con il passaggio del turno che dovrebbe essere solo una formalità.

“Pensiamo a una gara alla volta – spiega Giancarlo Betta – e quella di domenica in campionato sarà una partita molto più complicata di quella di Coppa Italia. Troveremo una squadra ben organizzata che lotta per mantenere la categoria e che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati importanti. Servirà una prova come quella fornita mercoledì con il Gela perchè come abbiamo visto nella gara di andata, loro sono una squadra compatta e solida. Dunque – conclude Betta – servirà una prova attenta e lucida in cui dovremo capitalizzare al massimo le occasioni che riusciremo a creare”.

La gara di Canicattini si giocherà a porte chiuse e sarà diretta dall'acese Giorgio Fragalà che sarà assistito da Giuseppe Torre di Barcellona Pozzo di Gotto e da Marco Di Stefano di Messina. Calcio d'inizio fissato per le 15.