Modica, il Comune pulisce il Parco archeologico di Cava Ispica per la gioia dei turisti

Operazione di pulizia straordinaria del Parco archeologico di Cava Ispica. Ad occuparsene, ancora una volta, il Comune di Modica che ha provveduto ad inviare una squadra di operai per eliminare le erbacce in tutta la zona che continua ad essere apprezzata dai visitatori, soprattutto da quelli stranieri. Una famiglia di turisti ha approfittato della bella giornata e della pulizia per godersi il silenzio e la bellezza di un luogo millenario. Peccato che, malgrado i proclami, non siano ancora iniziati i lavori di riqualificazione di tutto il Parco. E c'è il rischio che i finanziamenti milionari vadano perduti.