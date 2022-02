Marijuana nascosta tra i calcinacci: un arresto a Crotone

Aveva nascosto dietro un cumulo di calcinacci sul pavimento di un locale nella sua disponibilità più di 72 grammi di marijuana e circa 25 mila euro in contanti.

Un quarantacinquenne ai domiciliari in casa è stato arrestato, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato di Crotone che ha sequestrato la somma di denaro.

Gli agenti, nell'ambito dei controlli ordinari, si sono recati nell'abitazione dell'uomo che ha manifestato immediati segni di nervosismo. Così si è deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare estendendola anche ad un locale che si trovava al piano superiore rispetto all'appartamento in questione e di cui aveva la disponibilità. Entrati nel locale i poliziotti si sono trovati di fronte un ambiente in costruzione con mattoni grezzi e calcinacci sul pavimento. Proprio dietro un cumulo di materiale di risulta è stata trovata una busta in cellophane con all'interno la droga, un bilancino di precisione e due involucri chiusi con del nastro contenenti il denaro.