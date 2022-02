Ucraina, notte di bombardamenti ma Kiev resiste

Nuova allerta raid aerei a Kiev, con la richiesta alla cittadinanza di correre nei rifugi. È l'ennesimo allarme dopo una notte di forti combattimenti ed esplosioni, che si sono udite sempre più vicine al centro della città.

Anche verso l'alba di sono sentiti dei colpi, forse di mortaio, provenire da est, nella zona dell'aeroporto di Zhulyany. Un edificio residenziale è stato colpito da un missile nella capitale ucraina, riferiscono i servizi di emergenza, è in corso l'evacuazione: il missile ha colpito l'edificio tra il 18esimo e il 21esimo piano.

Secondo il Guardian il numero delle vittime è sconosciuto, mentre ci sarebbero dei feriti.

Intanto le Forze russe hanno annunciato oggi di avere abbattuto sette aerei da combattimento ucraini, oltre a otto elicotteri e sette droni e di avere distrutto 87 carri armati e 28 lanciamissili MLRS (Multiple Launch Rocket System), secondo il ministero della Difesa russo, riporta Interfax.

La terza notte di guerra in Ucraina ha visto le forze di Kiev resistere agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale, con il presidente Zelensky personalmente alla guida della resistenza che ha respinto l'ipotesi di una fuga negli Stati Uniti chiedendo invece 'munizioni' per respingere il nemico. All'Onu, intanto, la Russia ha posto il veto sulla bozza di risoluzione che chiedeva il ritiro delle truppe: 11 i voti a favore e tre astensioni tra cui quella della Cina, che ha attivato il piano di evacuazione dei suoi connazionali ed esortato al dialogo tra Mosca e Kiev.