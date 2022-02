Adrano, aveva rapinato una donna: arrestato un 31enne

Agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, hanno arrestato il 31enne A.Z., in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catania. L’uomo dovrà scontare 3 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di mille euro e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per rapina aggravata in concorso. A. Z., insieme a due complici, è ritenuto colpevole di aver perpetrato una rapina ai danni di un’anziana signora di Adrano.