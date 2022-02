Il Pd di Siracusa in piazza Archimede per chiedere la pace in Ucraina

Il Partito Democratico provinciale di Siracusa, raccogliendo la sollecitazione del segretario Letta, è sceso in piazza contro la guerra partecipando alla mobilitazione indetta da Pacelink.

Una manifestazione molto partecipata e piena di giovani, associazioni, sindacati, esponenti politici e cittadini comuni che hanno gridato il loro no alla violenza e alla guerra. Nello sconcerto di fronte ai fatti di questi giorni in Ucraina, è nostro dovere difendere i valori ed i principi del diritto e della libertà. "Esprimiamo profonda solidarietà al popolo ucraino - ha detto il segretario Salvo Adorno - costretto sotto le bombe ed a quei cittadini ucraini che vivono nella nostra città e stanno vivendo questo momento con angoscia ed apprensione per la delicatissima situazione in cui si trovano oggi tanti loro cari".