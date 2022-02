Si svolgerà a Rosolini il campionato nazionale Fight1: presentato l'evento

Rosolini ancora una volta al centro dell’Italia del ring. Si svolgerà al Pala Tricomi, infatti, il “Campionato Nazionale Fight1” di Muay Thai, Kickboxing e Fight Code Rules, in programma il 3, 4 e 5 giugno prossimo. L’evento sbarca per la prima volta in Sicilia e coinvolgerà centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.

Nella conferenza stampa di presentazione, il maestro della Trinacria team Muay Thai Bruno Botindari, si è detto orgoglioso del risultato ottenuto e della visibilità che questo evento potrà dare a tutta la zona Sud: “Ringrazio innanzitutto il consiglio Fight1 che ha espresso parere favorevole, il presidente Di Blasi e Francesco Migliaccio che, conoscendo la struttura e la nostra città, ci hanno aiutato a portare qui i campionati nazionali. Questa è una grande opportunità per Rosolini e per la zona Sud in generale. Abbiamo la possibilità di ospitare grandi atleti nel giro della nazionale e creare un indotto importante a livello turistico. Pensate che tutti i posti letto in città sono già prenotati e siamo ancora alle battute iniziali. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale che si è messa subito a disposizione per preparare al meglio l’accoglienza”.

E proprio sui risvolti turistici si è soffermato il Sindaco Giovanni Spadola, presente con l’assessore Marinella Schifitto: “Ringrazio Bruno Botindari e Liliana Voicu, Fight1 e in particolar modo il Presidente Carlo Di Blasi per la fiducia e la straordinaria occasione concessa alla nostra città. Siamo pronti a lavorare fianco a fianco con l’organizzazione per accogliere le migliaia di persone che arriveranno a Rosolini. Sarà un’estate di rilancio”.

Botindari è poi tornato sugli appuntamenti che tutta la Trinacria Team Muay Thai ha in calendario annunciando importanti novità: “I Campionati Nazionali apriranno la nostra estate che si chiuderà con Evolution Fight. Ci sono grandi novità che non possiamo ancora annunciare ma possiamo già da adesso confermare la presenza della promotion americana Lion Fight. Prima però, i nostri ragazzi saranno impegnati in eventi internazionali di grande spessore. A marzo, Osama Latif, reduce dal match che l’ha consacrato come atleta di Lion Fight, sarà protagonista nell’evento denominato “The Arena” e promosso dagli amici Laura e Marco del team The King Fight Club. Poi sarà la volta di Luca Guerrieri impegnato a Roma in un galà del brand Oktagon e che scalderà i motori già domani sul ring del Pala Ghiaccio di Catania. Insomma, tante novità sono in arrivo e le più importanti, dobbiamo ancora annunciarle”.