Viabilità da rifare, protesta tra Cianciana e Ribera

Manifestazione del Cartello Sociale per chiedere un miglioramento della viabilità nell'Agrigentino e in particolare il rifacimento della Sp Ribera-Cianciana, importante arteria per la rete viaria interna che versa in condizioni disastrate. Sindaci, parroci, sindacalisti, cittadini tornano oggi a protestare sulla strada provinciale 32 che collega i comuni dei monti Sicani con quelli della fascia costiera, con la Strada statale 115 e soprattutto con l'ospedale più vicino, quello di Ribera.