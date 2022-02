Eroina nascosta in casa, 57enne arrestato a Gela

La Polizia ha arrestato un 57enne per detenzione ai fini di spaccio di quattordici grammi di eroina. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione dell'uomo rinvenendo un primo involucro di dieci grammi nascosto in un cassetto di un mobile della camera da letto e otto involucri termosaldati, del peso complessivo di quattro grammi, nascosti all'interno di un contenitore di farmaci. Oltre allo stupefacente è stato trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione. L'arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Nel corso dei servizi gli agenti del commissariato di Gela hanno segnalato amministrativamente altre tre persone sequestrando eroina per uso personale.