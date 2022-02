Cantieri di servizio, la Lega preme su Palermo per avviarli

Ritengo necessario che si avvino presto i Cantieri di servizio del Comune di Palermo.

Si provveda ad impegnare le somme, circa 760.000 euro, per garantire tra l'altro gli stipendi dei cantieristi per 3 mesi, che e' necessario possano ripartire presto.

Sono esattamente 22 i siti coinvolti tra cui Villa Giulia, Villa Trabia, Villa del Carabiniere, Villa Niscemi, Velodromo, Villa Bonanno, Vivaio Comunale, Giardino inglese, Villetta Falcone Morvillo. Circa 320 persone che percepiranno una somma che va da 180, 00 € a 1.500,00 euro, con una media di 700-800 euro mensili in base al nucleo familiare.

Somme che si aggiungono ai piccoli importi percepiti attraverso il reddito di cittadinanza. Un modo per impegnare uomini e donne in lavori veramente necessari per la comunità.

Auspico che queste persone possano avere garanzie certe ed opportunità concrete in termini di inclusione, lavoro e utilità sociale". Lo dichiara in una nota Vincenzo Figuccia deputato della Lega Sicilia e coordinatore provinciale del partito a Palermo.