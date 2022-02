Il Palermo incassa un'altra sconfitta fuori casa: passa la Virtus Francavilla per 2 - 0

Il Palermo incassa un gol per tempo ed esce sconfitto dal confronto esterno contro la Virtus Francavilla. Soni i padroni di casa a passare in vantaggio al 24' grazie alla rete messa a segno da Maiorino, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per fallo di Giron ai danni di Mastropietro. I siciliani ci riprovano poi con scarso successo attraverso le giocate di Brunori al 26′ e di Valente sia al 30′ che al 45′.

Il raddoppiuo della formazione pugliese arriva al 57':57': Pierno appoggia a Patierno, che si sgancia da Lancini e la gira in porta di destro, Pelagotti non riesce ad arrivare sulla palla angolata ed il 2 a 0.