La Chiesa Madre di Rosolini si illumina con i colori dell'Ucraina

Azzurro e giallo che in sintesi vuole dire stop alla guerra e pace tra le popolazioni. Da stasera la Chiesa Madre di Rosolini si è illuminata dei colori della bandiera Ucraina. "Di fronte ad una guerra ingiusta e ingiustificabile - ha detto il sindaco Giovanni Spadola - non si può rimanere a guardare passivamente. Noi non siamo tra i grandi del mondo, ma la nostra comunità con l'accensione simbolica della Chiesa Madre, dice no alla guerra. In questo momento ci sono tanti bambini in sofferenza, ma anche donne ed anziani che stanno lottando per la sopravvivenza, mentre i loro uomini sono al fronte a difendere la loro Patria. Non sarà la nostra unica iniziativa per dire di fermare l'offensiva militare. Andremo avanti con altre manifestazioni pacifiche per esprimere tutta la nostra contrarietà ad un bagno di sangue. Stiamo per uscire dalla pandemia - conclude il sindaco - adesso la guerra alle porte dell'Europa? E' troppo. Diremo no con tutte le nostre forze e non c'è ideologia che possa affermare il contrario".