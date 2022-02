Stasera fiaccolata per la pace in Ucraina a Rosolini

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, invita i cittadini a scendere in piazza per la 'Fiaccolata per la pace in Ucraina'. L'invito è aperto a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che stanno assistendo con rabbia e impotenza alla morte di tanti civili per gli effetti di una guerra assurda. L'appuntamento è alle 19,30 in piazza Garibaldi da dove si muoverà un corteo che attraverserà le strade principali di Rosolini. Il primo cittadino è andato oltre. "Questa mattina ho fatto un sopralluogo in un edificio della città. Mi impegno ad ospitare 60 bambini profughi della guerra, garantendogli, vitto, alloggio e le cure sanitarie che necessitano. Credo - conclude Spadola - che questo è un gesto di vera solidarietà".