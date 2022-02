Siracusa, vendeva bevande alcoliche ai minori: denunciata titolare locale

Agenti della Divisione della Polizia Amministrativa di Siracusa hanno effettuato dei controlli anticovid in 2 attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In un’attività, sita in via Tisia, è stata riscontrata la violazione amministrative della mancata scia esposta e la mancata esposizione di cartellonistica anticovid con l’indicazione del numero di persone che potevano accedere al locale.

Nell’altra attività, sita in via Bixio, è stata riscontrata la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, motivo per il quale la titolare è stata denunciata.

La stessa è stata, altresì, sanzionata amministrativamente per somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.