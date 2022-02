Modica, lunedì i funerali dell'ex poliziotto morto per cause ancora da chiarire

Lunedì, alle 10, nella Chiesa di San Luca, a Modica, i funerali dell'ex agente della Polizia di Stato Corrado Puglisi, 63 anni, originario di Rosolini ma residente a Modica, dove era stato in servizio per tanti anni in commissariato prima di andare in pensione. La procura di Ragusa ha restituito il corpo alla famiglia dopo l’autopsia eseguita nell’obitorio dell’ospedale Maggiore. Si attendono gli esiti dei 2 consulenti per stabilire le cause della morte. I familiari hanno presentato un esposto per stabilire se il decesso del loro congiunto possa essere collocato alla seconda dose di vaccino che Corrado Puglisi aveva ricevuto da una decina di giorni. L'ex poliziotto si era sentito male mentre si trovava nel garage. Inutili i soccorsi del personale del 118.