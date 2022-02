Il PD di Modica: Segre cittadina onoraria, alto significato

"Esprimiamo il nostro compiacimento per la cittadinanza onoraria di Modica conferita alla senatrice Liliana Segre". Lo afferma una nota del PD di Modica. "Si conclude - continua il documento - un percorso iniziato a dicembre con la presentazione di una apposita mozione che ha visto il nostro consigliere Giovanni Spadaro primo firmatario e che è stata da lui illustrata in Consiglio Comunale ringraziando tutti i cittadini e le associazioni che avevano già espresso la loro volontà in tal senso.

Il conferimento della cittadinanza avviene con l’approvazione di un atto predisposto qualche giorno prima dall’amministrazione sul quale sono confluiti i voti unanimi dei componenti del Consiglio perché l’importanza del tema non consente inutili strumentalizzazioni e sterili polemiche su come si è pervenuti alla decisione finale. Ciò che conta, infatti, è il conferimento della cittadinanza onoraria e il significato che esso assume: non solo permanente condanna del razzismo e di ogni forma di discriminazione ma anche impegno a non restare “indifferenti” dinanzi al male e, in generale, a ogni forma di illegalità. Questo è l’impegno che il Consiglio Comunale di Modica a nome di tutti i cittadini si è preso e noi auspichiamo, assicurando il nostro apporto, che vada sempre più rafforzandosi.