Calcio, Promozione: Frigintini corsaro a casa del Pro Ragusa (2 a 0) grazie a una doppietta di Kevin Sangiorgio

Con una doppietta di Kevin Sangiorgio, il Frigintini di Stefano Di Rosa sbanca l’Aldo Campo, dove era ospite del Pro Ragusa. E’ finito due a zero, dunque, il derby ibleo di sabato, con i modicani capaci di gestire il match e di tornare al successo per potersi posizionare in una situazione di classifica più consona. Un gol per tempo del rientrante bomber rossoblù Kevin Sangiorgio spiana la strada per il successo esterno . Una condotta di gara attenta e redditizia quella del Frigintini di mister Stefano Di Rosa che ritorna al successo dopo la sconfitta di Vittoria e il pareggio casalingo contro il Città di Avola dell’ultimo turno. Tre punti che consentono ai rossoblù di rimanere incollati alle squadre che lottano per i play off ai quali allo stato attuale può candidarsi anche il Frigintini. Il primo gol del Frigintini è stato il frutto di una bella triangolazione fra Pisana, Sella, Calabrese pallone a Sangiorgio che in diagonale fa 1-0. Il secondo gol lo realizza ancora Kevin Sangiorgio che così raggiunge il dodicesimo gol realizzato nel corso della stagione.

PRO RAGUSA 0

FRIGINTINI 2

Pro Ragusa: Cirmi, Suizzo, Cappello, Ambrogio (19’ st. Baglieri), Fichera, Galeotti, Palazzolo (15’ st. Martorana), Militello, Mussolin, Vitale, Agnello. All. Giglio

Frigintini: La Licata, Pisana (10’ st. Arrabito), Assenza, Buscema (1’ st. Drago), Pianese, Di Martino, Sangiorgio (40’ st Iemmolo), Milana, Noukri, Calabrese (30’ st. Occhipinti), Sella (16’ st. Galfo). All. Di Rosa

Arbitro: Gabriel Antonio Haba (Caltanissetta); Assistenti: Davide Orazio Belfiore (Acireale), Claudio Coletta (Catania)

Reti: Kevin Sangiorgio al 20’ e al 75’